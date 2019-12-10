ИАЦ «Альпари»: Без драйверов рынок предпочитает продавать

Российские инвесторы вышли на торги вторника в умеренно минорном настроении. К полудню индекс МосБиржи отступает к 2940 пунктам, индекс РТС снижается к 1456 пунктам. Вероятный коридор колебаний на сегодня для рублевого индикатора предполагает движение в пределах 2925-2950 пунктов, для валютного — 1445-1460 пунктов.

Политический аспект нейтрален. Итоги работы «нормандской четверки» для России и российских активов абсолютно спокойные. Слабую китайскую инфляционную статистику рынок пока предпочитает оставить без внимания. Выраженных драйверов для движения в ту или иную сторону сейчас нет, и на таком фоне рынок стандартно чуть сползает вниз.

Бумаги «Сургутнефтегаза» сегодня снижаются и выглядят хуже рынка, среднесрочно остаются в нисходящем торговом канале с целью к 41,50 руб. Сегодняшняя новость о продаже пакета акций одним из членов совета директоров компании выглядит нейтральной для котировок.

Список рыночных фаворитов возглавляют акции «Росстетей», где покупки идут третий день, но оптимисты пока уперлись в область сопротивлений 1,1945/1,2000, и без дополнительного импульса эту преграду не преодолеть.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»