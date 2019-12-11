ИАЦ "Альпари": Свежих мыслей у рынка не появилось

Вечер вторника для российского рынка акций проходит так себе: ни ярких идей, ни четких драйверов тут не появилось. Без вдохновения инвесторы, как и в первой половине дня, предпочитают продавать. Индекс МосБиржи сполз за сессию к 2935 пунктам, а завтра цель локальных продаж смещается к 2920 пунктам. Индекс РТС балансирует около 1454 пунктов, в этой области в среду и останется.

На площадке сегодня проходит мало интересного. В лидерах спроса все так же «Алроса» и «Россети». Акции «ПИКа» растут на 0,5%, восстанавливаясь после вчерашней коррекции, и возвращаются в долгосрочный растущий канал с целью на 400 руб.

Акции «Аэрофлота» не удержали сформированный ранее коррекционный отскок, их снова тянет вниз. Отсутствие сил у покупателей удержать акции выше 103,20 руб. может означать скорое возвращение уверенных в себе «медведей», которые ранее пробивали уровень 100 руб. вниз и могут применить этот сценарий еще раз.

Доллар США к вечеру продолжает балансировать около 63,54 руб., незначительно отклоняясь в обе стороны. Краткосрочный торговый диапазон все так же заключен тут в рамки 63,45-63,75 руб. за доллар. Пара евро/рубль останется торговаться в коридоре 70,20-70,65.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»