ИАЦ «Альпари»: Пара доллар/рубль приближается к отметке 63,00 руб.

Во вторник, 11 декабря, по итогам дня рубль смог укрепиться только к доллару на фоне его общего ослабления на валютном рынке. Пара доллар/рубль снизилась на 0,15%, до 63,49 руб. Пара евро/рубль выросла на 0,16%, до 70,46 руб., фунт /рубль – на 0,29%, до 83,84 руб.

Торги на Мосбирже открылись небольшим снижением по рублевым парам. По итогам торгов рублю удалось закрыться в плюсе только против доллара США. В ходе европейских торгов доллар попал под давление после выхода позитивных данных по Германии. Немецкий индекс экономических настроений ZEW в декабре составил 10,7 против ожидаемых 0,0.

На американской сессии разыгрался аппетит к рисковым активам после сообщения газеты WSJ о том, что участники торговых переговоров между США и Китаем работают над тем, чтобы отложить повышение пошлин 15 декабря и продолжить переговорный процесс.

Пара доллар/рубль в вечернюю сессию снижалась до 63,45 руб. Пара евро/рубль сохранила боковое движение на уровне 70,40 из-за укрепления евро.

В среду, 11 декабря, в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Согласно последним данным Американского института нефти, опубликованным в среду, запасы нефти на 6 декабря увеличились на 1,41 млн баррелей против сокращения на 3,72 млн баррелей неделей ранее.

Сегодня для покупателей важный день. Чтобы усилить свои позиции им нужно как можно быстрее подобраться к сопротивлению $65,52 за баррель. Ключевой поддержкой является уровень $63,30. Если нефть не устоит, то нас ждет падение цен в рамках коррекции до $61,05.

Во вторник началось очередное двухдневное заседание Комитета открытого рынка ФРС США. Ожидается, что основная процентная ставка будет оставлена без изменения. По окончании заседания руководство банка представит свои прогнозы на развитие экономики США на следующий год.

Если цена на нефть сохранит боковой тренд на торгах в Европе, то пара доллар/рубль продолжит торговаться около 63,50 руб. Продавцы в долларе нацелились на 63,17 руб. (минимум от 5 ноября 2019 года). На момент написания обзора рубль укрепился к доллару с начала года на 8,67%. Неплохой бонус для тех, кто держит свободные средства в банках на вкладах. При росте котировок выше 63,70 руб. за доллар чаша весов начнет склоняться на сторону покупателей.

Сегодня к 10:45 мск на Московской бирже рубль мало меняется к доллару и евро. Участники рынка сегодня ожидают решения и комментариев Федеральной резервной системы США по ставке.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»