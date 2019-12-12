ИАЦ «Альпари»: Пара евро/доллар вернулась к балансовой линии

В Европе торги проходят спокойно. Основные пары с долларом находятся в узких диапазонах. Низкая активность вызвана предстоящим заседанием ФРС США и выступлением Джерома Пауэлла. В плюсе по отношению к доллару США торгуется «австралиец», остальные находятся в отрицательной области.

«Британец» восстановил утренние потери, но остается под давлением из-за последнего опроса общественного мнения, который отразил вероятность подвешенного парламента в Британии. Консерваторы потеряли часть своего лидерства над оппозицией. В среду премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил в интервью Talk Radio, что ситуация с выборами максимально напряженная.

Пара евро/доллар снизилась до 1,1079. На часовом периоде цена находится в точке баланса (средняя линия с периодом 55). Уровень 1,1077 является поддержкой. Продавцам нужно её пройти, чтобы переместиться на 1,1055 на защитных стопах.

В центре внимания спекулянтов находятся данные по потребительской инфляции в США. Что касается тарифов на китайские товары, то президент США Дональд Трамп еще не определился с их отменой.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»