ИК «Фридом Финанс»: Рынки замерли в ожидании решения ФРС

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США закрылись 10 декабря в минусе, продолжив снижение перед вступлением в силу дополнительных тарифов на импорт китайских товаров. Сообщения о возможном переносе даты введения тарифов позволили индексам закрыться выше минимумов сессии. По итогам дня S&P500 снизился на 0,11%, закрывшись на уровне 3133 пункта. Положительную динамику показали сектора энергетики и здравоохранения.

Мировые фондовые площадки продолжают торговаться неуверенно в ожидании решений по процентной ставке и тарифам. С торгового фронта поступают противоречивые сигналы, напоминающие инвесторам о необходимости проявить осторожность. Конкретики по введению тарифов 15 декабря по-прежнему нет, и это усиливает неопределённость. Возможно, сегодня будет объявлено о решении по вводу пошлин, так как, по сообщениям, у Трампа запланирована встреча с командой по вопросу торговли. Новости о готовящейся процедуре импичмента почти не влияют на настроения инвесторов.

Азиатские площадки на этом фоне показывают смешанную динамику. Японский индекс Nikkei в слабом минусе. Шанхайский индекс CSI 300 в небольшом плюсе. Гонконгский Hang Seng при этом растет на 0,8% благодаря ралли акций Xiaomi. Компания представила новый телефон, поддерживающий технологию 5G, по привлекательной цене. Европейские площадки открылись небольшим ростом. Инвесторы готовятся к заседанию ЕЦБ и выборам в Великобритании 12 декабря.

Спрос на безопасные активы усиливается, но не явно. Облигации сегодня растут в цене, но остаются на уровне последних нескольких дней. Доходность 10-летних казначейских бондов США торгуется у 1,82%. Золото торгуется без значительных изменений, выше $1460 за унцию. Нефть марки Brent опустилась ниже $64 за баррель. Таким образом, аппетит к риску на рынке невысокий на фоне осторожного настроя инвесторов. Ожидаем, что индекс S&P 500 продолжит торговаться в диапазоне 3120-3150 пунктов.

Что касается макроэкономической статистики, сегодня все внимание инвесторов будет направлено на итоги заседания ФРС. Рынок не сомневается в сохранении ставки на текущем уровне в 1,5-1,75% и ждет комментарии Пауэлла относительно планов регулятора на 2020 год, а также ситуации вокруг рынка РЕПО. К тому же по итогам заседания будет опубликован традиционный прогноз членов комитета по открытым рынкам на следующий год. Ожидается сохранение мягкой позиции регулятора в преддверие президентских выборов, что не должно повлиять на фондовые рынки значительно.

Кроме того, сегодня будут опубликованы первые данные по инфляции в ноябре. Предполагается, что индекс потребительских цен вырастет на 2,3%. Динамика цен находится вблизи целевого уровня ФРС в 2%, что также способствует сохранению действующих монетарных условий.

До открытия рынка отчитается производитель одежды American Eagle, что может придать положительный импульс бумагам. Консенсус предполагает рост продаж и EPS благодаря спросу на товары компании. После закрытия отчитается другой ретейлер, Lululemon Athletica. Консенсус предполагает уверенный рост выручки и прибыли благодаря высокому спросу на одежду бренда на международных рынках. Однако акции компании уже выросли с начала года почти на 100%, что может ограничивать дальнейший потенциал.

Техническая картина по S&P 500 остается смешанной. Объемы торгов продолжают снижаться, что отражает невысокую активность. Показатель MACD остается подавленным, но улучшается. Так что наиболее вероятным диапазоном движения индекса в ближайшие дни можно назвать 3070-3155 пунктов.