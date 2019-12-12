БКС: Cбербанк может вывести на IPO Яндекс.Маркет, Ситимобил, Delivery Club и других

Сбербанк видит возможность провести первичное публичное размещение акций (IPO) в перспективе 3–5 лет ряда компаний экосистемы, сообщил первый зампред правления банка Лев Хасис.



Среди них Яндекс.Маркет, Яндекс.Деньги, Сбермаркет, Рамблер, а также Ситимобил, Delivery Club и кинотеатры Okko, VisionLabs, Rambler.



«Мы, безусловно, предполагаем, что часть компаний экосистемы имеет существенный потенциал, в том числе и для публичных размещений. Что очень важно, мы понимаем, что есть некоторые ограничения у Сбербанка с точки зрения вывода на рынок компаний, в которых он является акционером больше, чем на 50%, в связи с геополитическими историями, санкционными режимами», — цитирует его заявление на Дне аналитика банка агентство ПРАЙМ.



По его словам, речь идет о компаниях, где у Сбербанка большая доля, но не контролирующая. «Эти компании имеют, на мой взгляд, хороший потенциал для того, чтобы в том числе в перспективе 3–5 лет выйти на публичные рынки», — добавил он.