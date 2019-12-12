ПСБ: Ожидаем от МосБиржи попытки движения индекса выше 3000 пунктов

Главным событием вчерашнего дня для мировых рынков безусловно стало последнее в этом году заседание ФРС. Регулятор, как и ожидалось, оставил текущий уровень ставки без изменения (1,5%-1,75%) и дал сигнал о завершении короткого цикла смягчения монетарной политики. По итогам анонимного голосования 13 из 17 членов FOMC проголосовали за сохранение текущего уровня ставок как минимум до 2021г., остальные четверо высказались за одно повышение. По сравнению с октябрем в своем заявлении Федрезерв отказался от фразы о неопределенности касательно экономических прогнозов. Так, рост ВВП США в следующем году ожидается на уровне 2% и 1,9% в 2021г., безработица останется на уровне 3,5%, инфляция подрастет на 1,9%. Таким образом, только сильное изменение ожиданий касательно траектории экономики могут побудить ФРС вернуться к смягчению, среди факторов неопределенности остается конфликт США и Китая.

Сегодня в центре внимания инвесторов два события. Во-первых, это первое заседание ЕЦБ под предводительством К. Лагард, здесь правда сюрпризов ждать не стоит. Во-вторых, досрочные парламентские выборы в Великобритании. Согласно опросам, консервативная партия премьер-министра Б. Джонсона имеет высокие шансы одержать победу, что позитивно скажется на разрешении проблемы Brexit и поддержит риск-аппетит. Первые результаты будут опубликованы поздно ночью по московскому времени.

Другая важная тема, которая держит в напряжении всех участников фондовых рынков – будут ли введены тарифы на китайские товары 15 декабря. Сегодня президент Д. Трамп проведет консультации с Р. Лайтхайзером и С. Мнучиным. В последнее время в СМИ появлялась информация об отсрочке тарифов, но с уверенностью об этом говорить нельзя. На этом фоне к концу недели волатильность будет возрастать.

Вчера индекс МосБиржи смог вернуться выше отметки в 2950 пунктов. На динамику российских активов сегодня могли повлиять обсуждения новых санкций в отношении России в комитете по международным делам Сената США, однако этот вопрос был перенесен как минимум на следующую неделю. Речь идет о законопроекте DASKA, который включает в себя жесткие антироссийские меры: санкции против банков и СПГ-проекты. Сегодня в центре внимания заседание Правления Газпрома, на котором будет обсуждаться новая дивидендная политика. Инвесторы уже настроились на постепенное повышение доли выплат до 50%, поэтому сюрпризом может стать ускорение этого процесса, остается важным и определение базы расчета и корректировок. Если Газпром сегодня не сможет порадовать инвесторов чем-то позитивным, то 24 декабря состоится заседание Совета директоров, где неожиданности случаются, как это было в мае текущего года, когда дивиденды с 10,43 руб./акция были повышены до 16,61 руб./акция.

Учитывая тот факт, что ситуация на мировых рынках складывается умеренно-позитивной, сегодня индекс МосБиржи попробует обосноваться в середине диапазона 2950-3000 пунктов, а до конца года мы склонны ожидать попытки движения индекса выше 3000 пунктов.



Роман Антонов

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк