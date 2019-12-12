ИАЦ «Альпари»: Повысилась вероятность теста уровня 63,00 руб. за доллар

В среду, 11 декабря, торги по рублевым парам завершились снижением. Укреплению рубля способствовало общее ослабление доллара США на рынке после заседания ФРС США и выступления Джерома Пауэлла. Пара доллар/рубль снизилась на 0,35%, до 63,27 руб., евро/рубль – на 0,01%, до 70,45 руб., фунт/рубль – на 0,31%, до 83,58 руб.

Рублевые пары торговались в узком диапазоне до оглашения решения ФРС США по процентным ставкам. Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) сохранил по итогам заседания ставку в диапазоне 1,50%-1,75%, а также дал понять, что намерен взять паузу в 2020 году. Большинство членов комитета ожидают неизменность основной ставки как минимум до 2021 года.

За два часа пара доллар/рубль снизилась с 62,51 руб. до 63,26 руб. Снижение пары евро/рубль было ограниченным из-за укрепления евро против доллара. Возможно, продавцы в евро сегодня отыграют вчерашнее заседанием ФРС США на нисходящей коррекции пары евро/доллар перед заседанием ЕЦБ и выступлением Кристин Лагард. Трейдеры будут внимательно следить за её выступлением, чтобы понять, в каком направлении банк будет действовать под ее руководством.

Также в четверг внимание участников рынка будет направлено на результаты выборов в парламент в Великобритании. Уверенная победа консерваторов поможет провести договор о выходе из ЕС через парламент.

Также участники рынка пристально следят за переговорами между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп до конца недели должен объявить о своем решении — продлит он пошлины на китайские товары или отложит на 2020 год.

Нефть торгуется выше $63,30 за баррель. Техническая картина благоприятная для покупателей, но от активности их сдерживают предстоящие выборы в Британии и заседание ЕЦБ. События больше важны для валютного рынка. А так как цена нефти в долларах, то значит, они важны и для нефтяного рынка.

Сегодня к 11:00 мск на торгах валютной секции Московской биржи рубль демонстрирует последовательное укрепление к доллару и евро. На фоне подрастающей нефти доллар снижается до 63,23 руб., а евро торгуется на отметке 70,42 руб.

Пара доллар/рубль достигла целевой зоны 63,17-63,37 руб. Если для рубля сохранится позитив до конца недели, то нужно ждать теста уровня 63,00 руб. Вероятность снижения пары под уровень 63 руб. составляет больше 70%.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»