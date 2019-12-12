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Курсы валют ЦБ РФ на 12 декабря: 63,2257 руб/доллар США и 70,4271 руб/евро

12 декабря 2019
ЦБ РФ с 13 декабря установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,2257 руб.
  • 1 евро - 70,4271 руб.
  • 10 китайских юаней - 89,8973 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3396 р. (0,53%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0287 р. (0,04%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4084 р. (0,45%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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