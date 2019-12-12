ИАЦ «Альпари»: ЦБ Турции понизил ставку до 12%

Ключевая ставка Турции снова снижена. На этот раз Центробанк сократил ее до 12% с предыдущего значения в 14%. За последние пять месяцев это уже четвертое решение о снижении процентной ставки для ЦБ Турции. В целом с 25 июля, когда ставка находилась на уровне 24% годовых, показатель заметно снизился.

Смягчение денежно-кредитной политики здесь стало возможно, когда инфляция в стране была взята под контроль. В этом году остановилась и девальвация лиры, которая была одной из основных причин разгона индекса потребительских цен.

Вполне возможно, что без внешних стрессов и проблем с курсом лиры ключевая ставка ЦБ Турции в 2020 году будет понижена до области 9-10%. Проблемой в данном случае может стать политический дисбаланс или обострение геополитической обстановки.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»