Комментарии

ИАЦ "Альпари": «Газпром» обрадует миноритарных акционеров по итогам года и далее

13 декабря 2019

Правление «Газпрома» одобрило проект дивидендной политики корпорации в новой редакции. Согласно этому проекту, который будет утверждён на одном из заседаний совета директоров «Газпрома», дивиденды газовой корпорации будут рассчитываться исходя из скорректированной чистой прибыли по МСФО, целевой уровень выплат – не менее 50% чистой прибыли по МСФО, но выйти на этот уровень «Газпром» планирует в течение трёх лет.

По итогам 2019 года «Газпром» запланировал выплаты дивидендов в размере не менее 30% чистой прибыли, 2020 года – не менее 40%, а уже по итогам 2021 года и последующих лет перейти к выплатам не менее 50% чистой прибыли. Однако чистая прибыль может корректироваться на ряд неденежных статей расходов, и, более того, если показатель отношения чистого долга «Газпрома» к его EBITDA по итогам года превысит 2,5 раза, то совет директоров может принять решение об уменьшении коэффициента дивидендных выплат.

Пока долговая нагрузка не позволяет «Газпрому» расходовать половину прибыли на дивиденды. По нашей оценке, по итогам 9 месяцев 2019 г. чистый долг «Газпрома» превышал EBITDA почти в 4 раза. Так что слишком больших дивидендов миноритарным акционерам ждать по итогам 2019 года не придётся, но рост по сравнению с 2018 годом, когда дивиденды составили рекордные 16,61 руб. на акцию, по итогам текущего года мы точно увидим. По нашей оценке, «Газпром» по итогам 2019 года может выплатить дивиденд в размере 18-20 руб. на акцию. Наша целевая цена акции Газпрома составляет 280 руб., рекомендуем покупать бумаги. Сегодня акции «Газпрома» растут более чем на 1,1%, показывая динамику лучше рынка.

Наталья Мильчакова, заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Экспедиция БРК
Сбербанк поделился секретами финансовой грамотности в самой красивой деревне Приангарья благодаря «Экспедиции БРК»
#ЭкспедицияБРК: вызов принял Павел Сумароков
«Независимые АЗС нужны». История «Байкальской Региональной Компании»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги