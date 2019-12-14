ИАЦ «Альпари»: Взрывная неделя завершается на позитивной ноте

Российский фондовый рынок закрывает пятницу повышением. Эта неделя оказалась нетипично оптимистичной даже для позитивного отечественного рынка капитала. Индекс МосБиржи за неделю вырос почти на 2%, повторно протестировав рубеж в 3000 пунктов. Индекс РТС поднялся на 3,8%, пробив 1500 пунктов - максимум за шесть лет. Если вы и ждали Кристмасс-ралли, то это, похоже, оно. И наступающий понедельник российские фондовые индексы снова проведут в зеленом, в легкую снова прибавив от 0,25% до 1%.

Сейчас инвестиционный мир получил на руки максимум катализаторов, на которые мог бы рассчитывать. ОПЕК+ продолжает работать над сокращением сырьевой добычи, и это позитивно для риска. США и Китай подошли вплотную к достижению соглашения по торговой сделке - позитив налицо. ФРС оставляет процентную ставку в пределах 1,50-1,75% годовых, что тоже неплохо, а ЕЦБ видит проблески стабилизации экономики. ЦБ РФ продолжает понижать ставку, видя сокращение инфляционного давления, чем подтверждает свою стратегию. Все предельно понятно, адекватно и логично.

В лидерах спроса на российском рынке в пятницу оказались акции компаний металлургического сектора и банков. Список аутсайдеров возглавляют бумаги «М.Видео» на дивидендной отсечке - никогда еще акции этой компании не привлекали к себе столько внимания, как в декабре текущего года.

После того как Центробанк России прогнозируемо понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,25% годовых, рубль перестал бурно дорожать. Доллар к вечеру торгуется по 62,85 руб. и слегка корректируется вверх. Евро подрастает к 69,99 руб., возвращаясь тем самым к своим привычным отметкам. 16 декабря доллар способен стабилизироваться в границах 62,80-63,50 руб., здесь явно потребуется коррекция, несмотря на высокие сырьевые цены. Мы отлично помним, что избыточно крепкий «россиянин» - это стресс и для внутренних производителей, и для экспортеров.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»