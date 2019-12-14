ИАЦ «Альпари»: Про народное IPO «Cпартака» все забыли

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал провальное выступление клубов РПЛ в еврокубках. Он сказал, что речь идет не о деградации российского футбола, а скорее, о стагнации и стабилизации на очень низком уровне. Колосков не видит прогресса в РПЛ, хотя о нем кто-то все время говорит. Экс-президент РФС назвал уровень российского футбола посредственным по отношению к ведущим европейским футбольным странам.

Была на текущей неделе и еще одна футбольная новость. По информации The Wall Street Journal Роман Абрамович готов продать клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» за €3,6 млрд. Абрамович купил «Челси» в 2003 году, то есть еще до продажи НК «Сибнефть» «Газпрому» за €140 млн. За это время лондонцы выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы (дважды) и один раз победили на клубном чемпионате мира. Также за это время «Челси» по пять раз выигрывал чемпионат и Кубок Англии и два раза завоёвывал Суперкубок.

В общем, господину Федуну, который потратил на московский «Спартак» больше миллиарда евро, есть, у кого поучиться. Финансовые результаты московский «Спартак» не раскрывает. Но, глядя на его место в турнирной таблице, понимаешь, что, вероятно, стоимость акционерного капитала спартаковцев стремится к нулю. Про народное IPO «Cпартака» все забыли. И шутка, что после размещения акции «Спартака» войдут в индекс мясной промышленности, уже не кажется смешной.

Господин Абрамович как и в случае с «Сибнефтью» и другими активами всегда был финансовым инвестором, то есть был готов продать актив, если за него предлагали хорошую цену. При этом он всегда работал над повышением фундаментальной стоимости. Полагая, что в конечном счете рост именно фундаментальной стоимости акционерного капитала ведет к росту капитализации, а от последней считается возможная цена сделки. Сама «Сибнефть» и покупка «Сибнефтью» вместе с ТНК «Славнефти» на приватизационном аукционе за почти $2 млрд в декабре 2002 года — это только самая громкая история. Если сделка по продаже «Челси» состоится, то по доходности она будет сопоставима с залоговыми аукционами.

Что касается инвестиций российских олигархов и государственных компаний в российский клубный футбол, то выхлоп на международной арене ноль. Злые языки говорят, что если футбольную сумму направить в пенсионный фонд, то можно было бы не проводить пенсионную реформу. Напомним, игроки российских футбольных клубов, которые не хватают звезд с неба, зарабатывают несколько миллионов евро в год. Вспомним хотя бы историю Кокорина и Мамаева.

Мне иногда кажется, что я тоже мог бы потренировать какой-нибудь российский клуб. Результат был бы не хуже, но я бы согласился на половину суммы.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»