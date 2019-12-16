ИАЦ "Альпари": Драмы на финансовых рынках больше нет?

В пятницу, 13 декабря, мнения об этом дне как о мистическом отчасти оправдались. Доллар немного подорожал к рублю, хотя после обвала пока не восстановил позиции, а евро упал, но не сильно. К закрытию торгов пятницы курс американского доллара расчётами «на завтра» вырос, но всего на 6 коп. (+0,09%), до 62,9 руб. А курс евро упал на 3 коп. (-0,04%), до 69,92 руб.

Для мировых финансовых рынков прошедшая Пятница 13-го стала счастливой. США и Китай в пятницу договорились и официально заявили о том, что вступление в силу дополнительных пошлин на китайские товары в США и американские товары в Китае, которое должно было одновременно произойти в воскресенье, 15 декабря, откладывается. Правда, на выходных торговый представитель США в КНР Роберт Лайтхайзер сделал оговорку, что Вашингтон будет готов ввести эти пошлины на китайские товары, если у США и Китая вновь возникнут торговые разногласия.

В министерстве торговли США, тем не менее, сообщили, что первая фаза торговой сделки с Китаем может быть подписана уже в январе. А в КНР ещё в пятницу заявили, что дополнительные пошлины на товары из США, хоть и откладываются, но «временно». Так что финал этой затянувшейся драмы для мировых рынков на самом деле может наступить не скоро. В пятницу мировые рынки приветствовали достижение этого соглашения, правда, делали это не слишком бурно.

Цена нефти сорта Brent в пятницу выросла ещё на 0,8%, до $64,26 за баррель, на фоне положительных новостей из США и Китая. Значимый уровень в $64 преодолён, и достижение отметки в $65 за баррель до конца декабря выглядит реальным. Сегодня с утра Brent немного подрастает, на 0,07%.

Мы ожидаем, что рубль сегодня может на открытии показать разнонаправленную динамику. Мы сохраняем прогноз по курсу доллара в 62,5-63,7 руб., а по курсу евро — в 69,2-70,8 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»