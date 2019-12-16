ИАЦ «Альпари»: Итоги недели на белорусском валютном рынке (9.12-15.12)

Белорусский рубль снижается к валютной корзине четвертую неделю подряд, но на этот раз за счет роста курса российского рубля. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 0,69% до 2,1008 бел. руб. Европейская валюта снизилась на 0,04% и стоит 2,3470 бел. руб. за евро. Российский рубль подорожал на 1,20% и стоит 3,3592 бел. руб. за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 0,38%.

Всего с начала года доллар подешевел на 2,73%, евро — на 5,11%, а российский рубль подорожал на 7,92%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 1,95%. При этом российский рубль к концу недели вновь обновил максимум с начала года.

На начавшейся неделе доллар умеренно снизится до 2,09 белорусского рубля. Евро останется вблизи 2,35 белорусского рубля. А российский рубль может подорожать до 3,40 белорусского рубля за 100 российских.

В ноябре объем международных резервных активов РБ снизился на $34,9 млн (-0,4%) и на 1 декабря составил $9,159 млрд в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, снижение уровня ЗВР по итогам ноября обусловлено плановым погашением Правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $193 млн.

Решением Правления Нацбанка с 20 ноября ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п., до 9%. В третьем квартале интенсивность инфляционных процессов продолжила замедляться. Динамика фактической годовой инфляции формируется в соответствии с прогнозными оценками Нацбанка. Ожидается, что в конце 2019 года и в течение 2020 года инфляция будет находиться вблизи 5%. Принятое решение обеспечивает сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики. Следующее заседание Правления НБ РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля 2020 года.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%, с начала года — на 4,2%, за последние 12 месяцев — с на 5,0%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-октябре вырос на 1,1% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 год и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%. На 2020 год прогнозируется рост ВВП на 2,8%, ориентир по инфляции сохраняется нынешний – не более 5%.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»