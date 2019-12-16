ИК «Фридом Финанс»: Оптимизм от торговой сделки сохраняется

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США завершили сессию 13 декабря, обновив максимумы. Основным событием стало объявление о торговой сделке, включающей отказ от введения тарифов 15 декабря. К тому же некоторые уже введённые тарифы будут снижены. S&P 500 вырос на 0,01% и закрылся на уровне в 3169 пунктов. Несмотря на аппетит к риску, наибольший рост зафиксировал защитный сектор коммунальных услуг.

Мировые фондовые площадки показывают смешанную динамику, так как инвесторы анализируют условия первой фазы торговой сделки Китая и США. Ожидается, что согласованные условия сделки будут официально закреплены подписями в январе. Президент Трамп уже заявил о начале подготовки второй фазы соглашения. Однако торговый представитель США Роберт Лайтхайзер не подтвердил старт диалога по новому соглашению. Главным очевидным итогом стала отмена новых тарифов, но будущему взаимоотношений двух стран по-прежнему не хватает конкретики.

Азиатские площадки на этом фоне показывают смешанную динамику. Японский индекс Nikkei и гонконгский Hang Seng корректируются вниз после бурного роста накануне и теряют 0,3-0,6%. Шанхайский индекс CSI 300 в плюсе почти на 0,5% благодаря сильным данным промышленного производства в ноябре. Европейские индексы растут на 0,5% на фоне оптимистичных ожиданий по поводу брекзита.

Спрос на безопасные активы снижается. Облигации теряют в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США торгуется у 1,85%. Золото торгуется без значительных изменений, выше $1470 за унцию. Нефть марки Brent поднимается к $66 за баррель. Таким образом, аппетит к риску на рынке сегодня сохраняется. Ожидаем, что индекс S&P 500 попробует обновить максимум и закрыться в диапазоне 3170-3190 пунктов.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не ожидается.

Техническая картина по S&P 500 продолжает показывать признаки улучшения. Обновление максимумов на объемах выше среднего свидетельствует об активности покупателей. Показатель MACD вышел в плюс, что также можно отнести к позитивным моментам. При этом показатель RSI не демонстрирует признаков перекупленности, что не мешает ралли продолжиться. Новые максимумы не исключены.

18 декабря отчитается Micron Techologies, и мы считаем, что это способно придать положительный импульс бумагам. У компании ожидается продолжение падения выручки и прибыли, но могут появиться признаки достижения циклического дна на рынке чипов памяти. К позитивным тенденциям относится и прогнозируемое снижение запасов как у компании, так и у клиентов, которое может положительно отразиться на ценообразовании Micron. Позитивная ценовая динамика вкупе с усилиями менеджмента по контролю затрат внушают оптимизм насчет перспектив маржинальности. Валовая маржа может достигнуть дна в текущем квартале, после чего начнется восстановление прибыльности. Среди главных рисков для компании хочется отметить торговые войны. 12% от доходов, к примеру, приходится на Huawei. Положительная тональность переговоров Китая и США в последние дни и перенос тарифов позволяет надеяться на лучшее. К тому же запрет на деятельность Huawei был смягчен, что также добавляет оптимизма. Наша целевая цена по бумагам MU составляет $54,97 на горизонте 12 месяцев.

После закрытия 18 декабря отчитается американская почтовая и логистическая компания FedEx. Ожидается снижение скорректированной EPS, в то время как выручка останется неизменной. Улучшение торговых отношений Китая и США могут выступить одним из основных катализаторов роста акций, так как это может позволить компании улучшить прогноз на будущее. FedEx находится под риском усиления регуляторного давления в КНР в последнее время. Прогресс в заключении первой фазы сделки может смягчить риски для бизнеса, что придаст положительный импульс бумагам. К тому же инвесторов будет интересовать прогресс компании в замене посылок Amazon. Положительная динамика этого направления может также способствовать восстановлению акций.

20 декабря отчитается Nike. Прогнозируется уверенный рост выручки и прибыли, что, вероятно, позволит акциям компании обновить максимумы. Запуск приложения в Китае может позитивно отразиться на результатах и способствовать успешной реализации стратегии компании по развитию прямого канала продаж с помощью онлайн-технологий. Технологическое развитие продаж является одним из ключевых пунктов стратегии нового CEO компании. Цель — удвоение доли цифровых продаж до 30% в 2022 году. Ожидаемый отчет расскажет о промежуточных успехах реализации планов. Таким образом, инновации способствуют продолжению роста бизнеса Nike. Олимпиада 2020 года способствует оптимизму менеджмента по поводу следующего года.