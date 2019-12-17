ПСБ: Внешние факторы вывели российский рынок к максимумам

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Российский фондовый рынок начал неделю с продолжения восходящей динамики, чему способствовали внешние факторы. На широкий спектр активов позитивное влияние оказывает улучшение ситуации в торговых отношениях между США и Китаем, что способствует росту спроса на риск. В результате, в рамках сегодняшней сессии ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться выше 65,5 доллара за баррель. Также хорошую динамику демонстрируют и западные фондовые площадки. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,3%, а в США после тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,6% и 0,7% соответственно. На таком фоне к 18.00 мск индекс МосБиржи вырос на 0,5%, поднявшись выше 3000 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Норильского никеля и Сургутнефтегаза, прибавившие более 1,5%. Хуже рынка торговались ИнтерРАО и Мосэнерго, потерявшие чуть более 0,6%. Отметим, что в рамках сегодняшней сессии индексу МосБиржи удалось обновить исторический максимум, в моменте поднявшись чуть выше 3012 пунктов, при предыдущем максимуме в районе 3009 пунктов, установленном в начале ноября. Закрепление индекса выше этого значения будет говорить в пользу возможного продолжения восходящей динамики. В этом случае, в среднесрочной перспективе, целью движения индекса МосБиржи вверх может стать район 3180 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар упал на 0,8%, отступив в район 62,4 рубля, евро снизился на 0,5%, торгуясь чуть ниже 69,6 рубля. Отметим, что позитивной динамике национальной валюты способствуют сразу несколько факторов. Здесь и подъем цен на нефть и рост интереса ко всей группе валют развивающихся стран. В результате, «медведи» вторую сессию подряд пытаются увести пару USD/RUB ниже поддержки, расположенной на уровне 62,5 рубля. Если им это удастся, будет создан плацдарм для дальнейшего снижения американской валюты. При этом в пятницу в моменте доллар отступал ниже 62,2 рубля, тем самым установив новый годовой минимум.