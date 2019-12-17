ПСБ: Рост последних дней является неким подобием рождественского ралли

Рост последних дней является неким подобием рождественского ралли

Начало текущей недели на глобальных рынках проходит в позитивном ключе, и позитив от торговых успехов прошлой недели продолжает оказывать поддержку рынкам. По большому счету, текущая неделя является последней полноценной неделей в этом году (на следующей неделе после католического Рождества активность торгов заметно снизится), и рост последних дней является неким подобием рождественского ралли.

Вчерашний торговый день был интересен публикацией предварительных индексов деловой активности в Европе и США. Европейская статистика вышла в смешанном ключе – предварительный PMI в промышленности неожиданно снизился с 46,9 до 45,9 пунктов, показатель в сфере услуг подрос с 51,9 до 52,4 пунктов, за счет этого композитный индекс остался неизменным на уровне 50,6 пунктов. Аналогичная статистика по США показала лишь локальное снижение в промышленности (52,5 пункта против 52,6 в прошлом месяце), рост в сфере услуг с 51,6 до 52,2 пунктов и рост композитного индекса с 52 до 52,2 пунктов. Из событий сегодняшнего дня выделим публикацию данных по промпроизводству США, а позднее на этой неделе будет опубликованы данные по инфляции в ЕС (среда) и третья оценка ВВП США за третий квартал (пятница). При этом для рынка более важным может быть возможное объявление о встрече Д.Трампа с Си Цзиньпином в начале января, на котором должно состояться окончательное подписание соглашения первой фазы.

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги умеренным ростом на 0,3% по индексу МосБиржи, попутно обновив исторический максимум, достигая отметки в 3012 пунктов. Сохраняющийся умеренный позитив на глобальных рынках и удержание нефтяных котировок на комфортных уровнях может оказывать поддержку индексу, однако при текущем курсе рубля экспортерам может быть проблематично сохранять позитивный импульс. Все это заставляет нас ориентироваться на диапазон 3000-3030 пунктов.



Михаил Поддубский

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"