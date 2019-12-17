ИК «Фридом Финанс»: Ралли не прекращается

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Неделя началась с роста. Индекс Мосбиржи внутри дня обновил максимум за всю историю, а индекс РТС закрылся на максимуме с 2013 года. Лидерами роста стали бумаги Новатэка (+1,94%). Поводом стала новость об участии компании в международном проекте на шельфе Средиземного моря. Лидерами снижения стали акции М.Видео (-6,84%). Пара USD/RUB закрылась на минимуме с августа прошлого года.

Фондовый рынок штурмует максимум. На внешнем фоне нет драйверов, способствующих торможению возобновившегося в начале декабря ралли. Индексы обновляют значимые уровни, а рубль продолжает укрепляться к доллару на волне роста цены на нефть. Росту рынка способствуют закрытия коротких позиций. Акции Сургутнефтегаза, Татнефти, Лукойла- вблизи важных технических уровней, пробитие которых наверх, вызовет новые покупки. При этом игроки не обращают внимания на отдельные негативные сигналы, в частности, замедление темпов роста промышленности и опасения Минэкономразвития относительно возможной стагнации в обрабатывающих отраслях в конце года.

Ожидаем продолжение роста. В фокусе нет важных корпоративных новостей. Рынок может еще обновить максимум по индексу Мосбиржи, ориентир – диапазон 3000-3030 п. Лидерами роста будут акции нефтегазового и финансового сектора, а также производителей цветных металлов. Ожидания по паре USD/RUB: 62,00-63,00.