ИАЦ «Альпари»: Крупные игроки ожидают дальнейшего укрепления рубля

Во вторник, 17 декабря, курс рубля корректируется вниз после значительного роста в понедельник к доллару и евро. Курс доллара расчетами «завтра» на вторник рос на 12 копеек – до 62,56 руб., курс евро — на 13 копеек, до 69,74 руб.

Вчера на внутреннем валютном рынке преобладали оптимистичные настроения. Участники рынка продолжали отыгрывать достижение договоренностей между США и Китаем относительно первой фазы торговой сделки. Представитель президента США Ларри Кудлоу заявил сегодня, что первая часть торгового соглашения между США и Китаем будет подписана в начале января.

Торги на Мосбирже открылись укреплением по рублю. Восстановление цен на нефть марки Brent до $65,64 за баррель дополнительно усиливала позиции рубля. Нисходящая тенденция основных валют по отношению к доллару США сохранялась до закрытия торговой сессии.

Во вторник, 17 декабря, на торгах в Азии нефть в небольшом минусе. Покупатели технично подбираются к сопротивлению $66 за баррель, чтобы его пройти и направиться к $68,85.

Покупатели приблизились к сопротивлению $66. Очень важный уровень, так как если им удастся его пройти, цена двинется к уровню $68,85. На это может уйти два дня. Сейчас покупателям нужно удержать цену выше $65 до среды, пока не выйдет отчет Минэнерго США. Если он отразит сокращение запасов нефти, то они станут триггером для нового ралли.

Цена на нефть находится в восходящем движении с 11 декабря, поэтому возможны нисходящие коррекции. Для нового роста цене нужно остаться выше $65 за баррель. При падении до $64,50 «бычий» импульс начнет угасать.

Уверенный прорыв 66,00 руб. за доллар США вместе с налоговым периодом даст рублю прекрасную возможность протестировать уровень 62 руб. По крайней мере до 61,85 руб. все свободно.

Крупные игроки на Мосбирже остаются в длинной позиции по рублю. 126 юрлиц держат коротких позиций по доллару в объеме 1,591 млн контрактов против совокупного объема 3,53 млн контрактов. Количество лиц, имеющих открытые позиции, составляет 16172. У крупных игроков на руках 45% всех контрактов. Если они не сбрасывают их, значит, ожидают дальнейшего укрепления рубля к доллару.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»