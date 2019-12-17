Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 декабря: 2 981,4800 руб/1 г золота и 34,1800/1 г серебра ЦБ РФ с 17 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 981,4800 руб.

1 грамм серебра - 34,1800 руб.

1 грамм платины - 1 880,8300 руб.

1 грамм палладия - 3 957,4099 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 23,8501 р. (0,81%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2600 р. (0,77%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,6500 р. (0,30%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,5800 р. (0,07%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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