ИК «Фридом Финанс»: Инвесторы в поисках новых драйверов

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовый рынок 16 декабря побил рекорды — торговая сделка США с КНР и улучшение состояния китайской экономики помогли поддержать «бычий» тренд. Индекс S&P 500 занял уверенную позицию с самого утра и сохранял ее всю сессию, в результате прибавив 0,71% и установив новый максимум закрытия в 3191 пункт. В лидерах дня оказались бумаги компаний энергетического, коммунального и медицинского секторов. Также общую поддержку оказало ралли акций Apple, которые выросли на 1,7%.

Эйфория от первой фазы торговой сделки на мировых фондовых площадках утихает. Инвесторы ищут свежие катализаторы для роста и оценивают будущие перспективы. Соглашение по-прежнему ожидает подписания, но, возможно, пик позитивных настроений пройден, инвесторы фиксируют некоторые позиции.

Азиатские площадки на этом фоне растут, отыгрывая вчерашнее ралли американских индексов. Японский индекс Nikkei прибавляет 0,5%. Шанхайский CSI 300 и гонконгский Hang Seng в плюсе больше чем на 1%. Европейские не смогли поддержать оптимизм азиатов и открылись снижением на 0,5% на фоне возможных разногласий Брюсселя и Лондона по условиям брекзита. Борис Джонсон предложил законодательно исключить возможность продления переходного периода после брекзита, что усиливает риски негативного влияния на рынки выхода страны из ЕС.

Спрос на безопасные активы растет. Облигации прибавляют в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США торгуется у 1,85%. Золото в плюсе и движется к $1480 за унцию. Нефть марки Brent без изменений, чуть ниже $66 за баррель. Таким образом, аппетит к риску на рынке сегодня невысокий. Ожидаем, что индекс S&P 500 будет торговаться в диапазоне 3180-3200 пунктов.

Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные по рынку недвижимости и промышленного производства. Ожидается продолжение роста строительства новых домов, что может позволить числу выданных разрешений на строительство оказаться чуть лучше прогноза. Промышленное производство обещает вырасти в ноябре, это позволяет поверить в восстановление деловой активности.

Техническая картина по S&P 500 продолжает показывать признаки улучшения, но, возможно, ралли требуется передышка. Похоже, что индекс уперся в линию сопротивления, тянущуюся с 2016 года. Индекс не мог ее преодолеть после коррекции конца 2018 года. К тому же показатель RSI приблизился к значениям перекупленности, что осложняет дальнейший подъем. При этом показатель MACD вышел в плюс, что можно отнести к позитивным моментам. Так что, возможно, рынок возьмет паузу в росте.