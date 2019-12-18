ПСБ: Дефляция в промышленности закрепляется

По итогам ноября снова зафиксировано снижение индекса цен производителей промышленной продукции (-0,8% м/м). Негативная тенденция наблюдается уже 6 месяцев подряд. На наш взгляд, реализуется дефляционный сценарий в производственном сегменте. Это подтверждается 10-летними минимумами по PMI в производственном сегменте, прекращением роста промышленного выпуска и слабыми показателями краткосрочных индикаторов внутреннего и внешнего спроса. Дальнейшим следствием данного сценария, с высокой вероятностью, должно стать снижение выручки и прибыли корпораций (замедление роста уже наблюдается).

Снижение цен распространилось на весь спектр отраслей промышленности. Если раньше дефляция наблюдалась только в отраслях ориентированных на экспорт, то по итогам ноября снижение цен было повсеместным. Рост цен наблюдался только в производстве стройматериалов, что, возможно, связано с определенным восстановлением строительной активности.

В ноябре дефляция закрепилась в обрабатывающей промышленности. Отрицательная динамика цен наблюдалась даже в таких низкомаржинальных отраслях, ориентированных на внутренний рынок, как машиностроение и легкая промышленность. Пока в годовом выражении в машиностроении наблюдается рост цен (в пределах 2,5-3,5%), но слабость спроса и падение цен на сырье будут подталкивать производителей к дальнейшему снижению цен. Но, рассчитывать на то, что умеренное снижение цен приведет к заметному увеличению спроса не стоит. Выход из сложившейся ситуации связан в первую очередь с активизацией бюджетных расходов.

Для недопущения развития дефляционной спирали требуются более решительные меры государственного стимулирования внутреннего спроса (конечного и инвестиционного). Останавливать цикл снижения ключевой ставки в этих условиях не рационально. Кроме того, полагаем, что активизация бюджетных трат, в т.ч. в рамках реализации национальных проектов будет продолжена. Это позволит поддержать внутренний спрос и минимизировать продолжительность и глубину дефляционного сценария.

Главный аналитик

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"

