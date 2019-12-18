ИАЦ «Альпари»: Коррекция в фунте усилилась статистикой

Фунт стерлингов, который в середине месяца обновлял максимумы многих недель в паре с долларом США, второй день лежит в коррекционном русле. Пара GBP/USD торгуется днем во вторник около 1,3200. Ближайшая поддержка располагается около 1,3170, ниже - 1,3133. Но у инструмента есть неплохие шансы восстановиться в область 1,3210-1,3240 после того, как инвесторы отыграют весь поток неоднозначной статистики.

Опубликованные данные показали, что в октябре и ноябре сектор занятости Великобритании уверенностью в завтрашнем дне точно не блистал. Так, уровень безработицы за октябрь сохранился на отметке 3,8% при ожидании роста к 3,9%, средняя зарплата за три месяца с окончанием в октябре увеличилась всего на 3,2% (3,7% наблюдалось в сентябре).

Это не совсем то, что хотелось бы увидеть, глядя на британский сектор занятости. Численность безработных в ноябре, кстати, выросла на 28,8 тыс. человек, хотя в октябре индикатор рос на 26,4 тыс. Если посмотреть на динамику показателя помесячно, видно, что тенденция носит устойчивый характер, удивления не вызывает, хотя очень заметно, что 2019 год для сектора занятости не принес ничего позитивного.

Это связано, по всей видимости, с тем, что бизнес ждал этой осенью решений по Brexit и, видя всю неоднозначность ситуации, был совсем не уверен в благополучном исходе и попросту предпочел экономить силы, не расширяя издержек.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»