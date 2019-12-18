ПСБ: Рост не продолжили, но на максимумах закрепились

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



Во вторник российский фондовый рынок попытался продолжить восходящую динамику, однако сил на полноценный рост не хватило. При этом внешний фон был противоречивым. Так, поддержку покупкам в наших акциях оказывала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вплотную подошел к 66 долларам. Сдерживающим же фактором выступила динамика западных рынков. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,8%, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P500 прибавили лишь порядка 0,1%. На таком фоне к 18.20 мск индекс МосБиржи поднялся на 0,2%, до 3011 пунктов. Лидерами торгов выступили акции РусГидро и Россетей, рост которых превысил 2,5%. Хуже рынка торговались Норильский никель, Полюс и ТГК-1, потерявшие 1%, 1,1% и 1,9% соответственно. Отметим, что в ходе сегодняшней сессии индекс МосБиржи установил новый исторический максимум в районе 3020 пунктов, но удержаться у этого значения и тем более продолжить восходящую динамику не получилось. Ближе к вечеру продажи возобладали, в результате чего часть роста была скомпенсирована. Однако индекс МосБиржи смог удержать позиции выше ноябрьских максимумов. При этом закрепление индекса выше 3010 пунктов будет говорить в пользу продолжения восходящей динамики и возможности в среднесрочной перспективе достижения отметки 3180 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль несколько ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 0,1%, торгуясь в районе 62,5 рубля, евро подтянулся на 0,2%, до 69,7 рубля. «Медведи» в очередной раз предпринимают попытку закрепления ниже важной поддержки, расположенной на уровне 62,5 рубля. Предыдущие две попытки оказались безрезультатными – к концу дня доллар поднимался выше этого уровня. Если им это удастся, это будет говорить в пользу продолжения нисходящей динамики в американской валюте и возможности обновления годовых минимумов.