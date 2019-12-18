Сбербанк погасил очередной выпуск инвестиционных облигаций для корпоративных клиентов

Сбербанк погасил выпуск инвестиционных облигаций (ИОС) со сроком обращения 31 день. Выпуск был организован специально для корпоративных клиентов. Дата погашения — 13 декабря 2019 г.

Доходность данного выпуска ИОС составила 0,7219% (8,5% годовых). ИОС для юридических лиц выпущены с условным купоном, зависящим от значения курса доллара США к рублю.

Условный купон выплачивался инвесторам за те дни, когда курс доллара США к рублю находился в коридоре +1 руб./-0,4 руб. от начального курса. Начальный курс валютной пары, установленный Центральным банком РФ, определялся в дату размещения облигации.

12 ноября 2019 года ИОС приобрели 22 корпоративных клиента на общую сумму 967,5 млн рублей. По итогам выпуска инвесторы, вложившие средства в корпоративные ИОС, получили доход, более чем в два раза превысивший доходность депозита для юридических лиц на момент размещения (от 4,0% до 4,5%).

Инвестиционные облигации Сбербанка — долговые ценные бумаги ПАО Сбербанк. Их доходность зависит от динамики рыночной стоимости базового актива. В качестве такого актива могут выступать акции российских компаний, паи инвестиционных фондов, депозитарные расписки на ценные бумаги российских эмитентов, курсы валют, цены товаров и иные рыночные индикаторы.