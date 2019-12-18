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Сбербанк погасил очередной выпуск инвестиционных облигаций для корпоративных клиентов

18 декабря 2019

Сбербанк погасил выпуск инвестиционных облигаций (ИОС) со сроком обращения 31 день. Выпуск был организован специально для корпоративных клиентов. Дата погашения — 13 декабря 2019 г.

Доходность данного выпуска ИОС составила 0,7219% (8,5% годовых). ИОС для юридических лиц выпущены с условным купоном, зависящим от значения курса доллара США к рублю.

Условный купон выплачивался инвесторам за те дни, когда курс доллара США к рублю находился в коридоре +1 руб./-0,4 руб. от начального курса. Начальный курс валютной пары, установленный Центральным банком РФ, определялся в дату размещения облигации.

12 ноября 2019 года ИОС приобрели 22 корпоративных клиента на общую сумму 967,5 млн рублей. По итогам выпуска инвесторы, вложившие средства в корпоративные ИОС, получили доход, более чем в два раза превысивший доходность депозита для юридических лиц на момент размещения (от 4,0% до 4,5%).

Инвестиционные облигации Сбербанка — долговые ценные бумаги ПАО Сбербанк. Их доходность зависит от динамики рыночной стоимости базового актива. В качестве такого актива могут выступать акции российских компаний, паи инвестиционных фондов, депозитарные расписки на ценные бумаги российских эмитентов, курсы валют, цены товаров и иные рыночные индикаторы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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