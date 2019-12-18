ПСБ: Основные события декабря на рынках, вероятно, уже состоялись

Позитивный эффект от достижения соглашения первой фазы в торговых отношениях США-Китай постепенно ослабевает. На фоне прогресса в торговых переговорах американские фондовые индексы сумели вернуться на исторические максимумы, а индекс MSCI EM обновил максимумы этого года, впервые с июня прошлого года забравшись выше отметки в 1100 пунктов. На рынках пока преобладает умеренный оптимизм, но уже не столь выраженный, и в ходе вчерашних торгов фондовые рынки развитых стран продемонстрировали околонулевую динамику.

Текущая неделя является последней полноценной неделей в этом году (на следующей неделе после католического Рождества активность торгов заметно снизится), и, по всей видимости, основные события декабря уже состоялись. Из всего блока публикуемой на этой неделе макростатистики стоит выделить сегодняшние данные по инфляции в ЕС и пятничную публикацию третьей оценки ВВП США за 3 кв. Некоторое развитие до конца года может получить тема импичмента в США, но инвесторы пока полностью игнорируют эти риски, и, учитывая республиканское большинство в Сенате и необходимость для реализации процедуры заручиться поддержкой 2/3 членов Сената, риски отстранения Д.Трампа от должности действительно выглядят крайне низкими. Из позитивных моментов, которые теоретически могут нас ждать до конца года, выделим возможный анонс встречи лидеров переговорных групп США и Китая на которой должно состояться подписание соглашения первого этапа (сама встреча, вероятно, состоится только в январе) и возможный анонс со стороны команды Трампа экономической повестки второго срока (но здесь все же более вероятно, что повестка будет представлена только в следующем году).

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги умеренным ростом на 0,2% по индексу МосБиржи, в очередной раз обновив исторический максимум и приближаясь к отметке в 3020 пунктов. По индексу Мосбиржи на сегодняшний день ориентируемся на диапазон 3000-3030 пунктов, и обращаем внимание на то, что сегодня последний день торгов по акциям Лукойла с дивидендами – завтра дивидендная отсечка окажет техническое давление на индекс в размере 0,4-0,5%.



Михаил Поддубский

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"