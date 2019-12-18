ИАЦ «Альпари»: Негатива на российском рынке на видно и на горизонте

Во вторник очередной день для нефти завершился ростом цены. Торги стартовали с отметки $64,6 за баррель марки Brent. Утром цена опустилась к $64,5, после чего перешла к росту, и в американскую сессию достигла $65,5 – максимального значения с 17 сентября. К самому концу торгов цена скорректировалась к $65,1. Причиной этой коррекции стал отчет Американского нефтяного института, который показал рост запасов нефти за неделю на 4,7 млн. баррелей после роста на 1,4 млн. баррелей неделей ранее.

Сегодня утром нефть торговалась вблизи $65,0 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $64,4-$65,7 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $62,5-$68,7. Сегодня выйдут данные Энергетического управления США по изменению запасов нефти. Ожидается их снижение за неделю на 1,9 млн. баррелей после роста на 0,8 млн. баррелей неделей ранее.

Накануне европейские индексы закрылись разнонаправленно, американские умеренно выросли, торгуясь вблизи исторических максимумов. На таком фоне, а также благодаря растущей нефти подрос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,24%, обновив в ходе торгов исторический максимум, долларовый индекс РТС вырос чуть меньше, на 0,23%. Среди лидеров роста – «Транснефть»-преф (+1,63%) и «МТС» (+1,42%). Американский индекс Dow 30 при этом вырос на 0,11%. Утром среды большинство индексов стран АТР снижалось на 0,1-0,6%. Исключением был австралийский ASX, который прибавлял 0,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3195 п., на 0,01% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение азиатских рынков при стабильных котировках нефти задает умеренно-негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2985-3045 пунктов, по индексу РТС — 1505-1535 пунктов.

Для рубля вторник закончился умеренным укреплением. В результате по итогам дня на МосБирже, доллар подешевел до 62,4150 руб. (-3 коп.), а европейская валюта снизилась до 69,5875 руб. (-2,25 коп.). Благодаря тому, что утром нефть торгуется вблизи вчерашнего закрытия, мы ожидаем такого же, нейтрального, начала торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 61,8-63,0 руб., для европейской валюты — 68,9-70,3 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»