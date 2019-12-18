ИАЦ «Альпари»: Рубль «в космосе», а Трампа «хотят выгнать»

Вторник, 17 декабря, позволил рублю немного передохнуть после продолжавшегося несколько дней ралли, а доллару и евро – не совсем потерять лицо. К закрытию торгов 17 декабря курс доллара США расчётами «на завтра» потерял ещё 3 коп. (-0,04%), понизившись до 62,42 руб. Курс евро снизился на 2 коп. (-0,03%), до 69,59 руб.

Сегодня в американском Сенате состоится голосование по вопросу об импичменте президенту Трампу, которого сенаторы от Демократической партии обвиняют в «злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса» против него. Маловероятно, что даже после одобрения импичмента большинством голосов сенаторов он станет реальностью, так как следующим шагом в этой длительной процедуре должно быть голосование в Палате представителей, а там большинство у республиканцев, поддерживающих Трампа. Сам президент США в преддверии голосования в Сенате разразился гневными постами в Twitter: «Акции в космосе, а меня хотят выгнать», добавив при этом, что у «ничего не делающих» демократов этот номер не пройдёт. Кроме того, Дональд Трамп опять обрушился с критикой на ФРС за то, что она слишком медленно снижает процентные ставки, а также на сильный доллар. Также вчера вечером президент Федерального резервного банка Далласа и член комитета ФРС по открытым рынкам Роберт Каплан выступил с тревожными прогнозами, спрогнозировав, что торговый конфликт США с Китаем может продолжаться ещё долго, что будет увеличивать неопределённость для бизнеса.

Цена нефти смеси Brent на торгах 17 декабря снова выросла, в этот раз на 0,7%, до $65,1 за баррель, преодолев значимую отметку в $65 за баррель, видимо, в ожидании, что Китай и США скоро подпишут первую фазу торговой сделки. Сегодня с утра нефть Brent дешевеет на 0,18%.

Мы ожидаем, что рубль на сегодняшнем открытии торгов немного скорректируется вниз. Мы пока сохраняем прогноз по курсу доллара в 62-63,2 руб., а по курсу евро – в 69-70 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»