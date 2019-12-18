ИАЦ «Альпари»: Рубль готовится ко второй попытке вернуться к уровню 62 руб.

Во вторник, 17 декабря, торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,05%, до 62,41 руб., фунт/рубль – на 0,03%, до 69,58 руб., фунт/рубль – на 1,56%, до 81,90 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по российской валюте. Её ослабление было вызвано технической коррекцией. На вечерней сессии она полностью отыграла дневные потери и перешла к укреплению на фоне дорожающей нефти.

В ходе американской сессии цена на нефть повышалась до $66,22. Росту нефтяных котировок способствовал оптимизм трейдеров в отношении торговой сделки США-КНР (1 фаза). По итогам дня курс доллара снизился до 62,41 руб., курс евро – до 69,58 руб., курс фунта - до 81,90 руб.

Рост затормозился после публикации отчета Американского института нефти (API), который отразил увеличение запасов нефти и нефтепродуктов за неделю до 13 декабря. Запасы нефти выросли на 4,7 млн баррелей (ожидалось сокращение на -1,5 млн.) баррелей, запасы бензина – на 5,6 млн. баррелей, запасы дистиллятов - на 3,7 млн. баррелей.

Сегодня в центре внимания трейдеров находится отчет Минэнерго США за прошлую неделю, который будет обнародован в 18:30 мск. По прогнозам рынок ожидает, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе снизились на 2,5 млн баррелей, запасы бензина увеличились на 2,4 млн баррелей, дистиллятов – на 600 тыс. баррелей. Часто данные API не совпадают с данными Минэнерго США, поэтому реакция на отчет была средней. Если отчет разочарует инвесторов, то не избежать коррекции до 65 долларов.

Покупатели проверили на прочность сопротивление $66 за баррель Brent. Теперь они попытаются прорваться через него к уровню $68,85. Кроме нефти поддержку российской валюте оказывает налоговый период. Пик налоговых платежей приходится на 25 декабря.

Сегодня утром на торгах Мосбиржи рубль корректируется к доллару и евро, символически теряя позиции. К 10:30 мск доллар торгуется на отметке 62,56 руб., а евро оценивается в 69,69 руб. Стоимость барреля Brent снижается к уровню $65,70. Для пары доллар/рубль целевая зона находится между уровней 61.85-61.90 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»