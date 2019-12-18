ИАЦ «Альпари»: EUR/USD ожидается пробой трендовой от 1,1040

Во вторник, 17 декабря, торги по евро завершились ростом на 6 пунктов. Цена двое суток консолидируется на уровне 1,1145 на фоне роста пары евро/фунт. «Британец» находится под давлением после парламентских выборов. Сначала он корректировался после ралли. После неудачной попытки возобновить рост, желающих продать фунт стало больше, что положительно сказалось на единой валюте. За трое суток фунт подешевел на 4,4 фигуры. Продавцы отыграли все потери.

Давление на него усилилось после заявлений премьера-министра Великобритании Джонсона о том, что он не допустит продления переходного периода Брекзита. Инвесторы опасаются, что Великобритания не успеет подготовить до конца следующего года торговые соглашения с ЕС и другими странами.

На американской сессии евро снизился с достигнутого максимума 1,1175 до 1,1145 (-30). Снижению способствовала американская статистика. Объем промышленного производства в ноябре вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем (прогноз был +0,8%).

Запланированная статистика (GMT +3):

12:00 Германия опубликует от IFO индикатор условий деловой среды, индикатор оценки текущей ситуации и индикатор экономических ожиданий за декабрь (***). Оказывает влияние на евро в зависимости от общего настроя участников рынка.

12:30 Британия представит индекс потребительских цен (***), индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за ноябрь. Страна погружена Брекзитом, могут проигнорировать данные.

13:00 еврозона опубликует индекс потребительских цен за ноябрь (***). Значимый показатель для ЕЦБ. После публикации вызовет на рынке всплеск волатильности. Рост инфляции – укрепление евро, снижение инфляции – ослабление евро.

14:00 в Британии выйдет индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за декабрь (**).

16:30 Канада выпустит индекс потребительских цен за ноябрь.

17:00 Швейцария представит ежеквартальный отчет по инфляции от НБШ.

18:30 Министерство энергетики США представит данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Отчет интересен трейдерам торгующих фьючерсами и CFD на нефть.

Текущая ситуация:

Ожидания по флэту оправдались, но не в той ценовой модели. На фоне ослабления фунта и повышения кроссов с евро, паре евро/доллар удалось восстановиться до 1,1175 и обновить максимум понедельника.

На момент написания обзора евро стоит 1,1137. Основные валюты торгуются в минусе. В центре внимания участников рынка инфляционные данные Британии и еврозоны. По моим расчетам евро должен снизиться до 1,1093 (90 гр. и область нижнего канала. Чтобы реализовался «медвежий» сценарий, продавцам нужно побить 1,1125. Стоит отказаться от «медвежьего» сценария при закрытии часовой свечи выше 1,1175.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»