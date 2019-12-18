ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 3000-3020 пунктов

Российские фишки утром в среду торгуются без единой динамики. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся около нуля. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги около 3000-3020 пунктов. Brent торгуется по $65,72 за баррель, теряя 0,57%. Российский рубль – в слабом минусе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 62,4-62,7 руб., а по паре евро/рубль – 69,5-69,8. Евро/доллар – 1,114.

Рост российского рынка акций в уходящем 2019 году никого не должен смущать. В результате санкционного давления российские акции оказались на очень заниженном уровне. После валютного кризиса 2014 года часть инвесторов поверила, что экономика России разорвана в клочья и вообще ушла из России. Сейчас индекс РТС немногим выше 1500 пунктов, исторический максимум лета –2008-2500.

Перспективы мировой экономики благоприятны как для рынка акций в целом, так и российского рынка акций в частности. Низкая инфляция по всему миру говорит в пользу дальнейшего снижения ставок, в том числе выхода их в отрицательную плоскость. Уже сейчас годовая инфляция в России – 3,5%, при таргете Банка России в 4%. Погоня за доходностью заставит инвесторов искать идеи для вложения капитала на emerging markets. Потепление отношений России с Западом налицо. И если план Путина сработает, лидеры мировых держав соберутся на празднике Дня Победы 9 мая в Москве.

Наш таргет по индексу Мосбиржи на 2020 год составляет 3600-4000 пунктов. Наши основные инвестиционные идеи – «Газпром», «Лукойл», «Норникель» и префы «Сургутнефтегаза», На фоне интеграционных процессов с Беларусью может проснуться интерес к дочкам «Славнефти». Именно последней могут в итоге достаться два белорусских НПЗ. А значит, «Славнефть» в итоге ждет один собственник. «Роснефть» или «Газпром» нефть – не принципиально. И переход на единую акцию.

Чиновники обсуждают передачу контрольного пакета акций в «Сбербанке» от ЦБ к другой государственной структуре, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Информацию подтвердил один из федеральных чиновников. Кому могут быть переданы акции, неизвестно. Банку России принадлежит 50% плюс одна акция «Сбербанка». С нашей точки зрения, это плохая идея. Банк России – это печатный станок, то есть 100% гарантия сохранности вкладов. Дивиденды на пакет ЦБ идут сразу в бюджет. Информация о смене собственника контрольного пакета акций «Сбербанка» может вызвать панику среди вкладчиков.

Однако спекулянты на Мосбирже могут рассмотреть данное событие как повод для игры на повышение. Возможно это первый шаг к полной приватизации «Сбербанка». О том, что главный банк страны должен быть приватизирован, неоднократно говорил его руководитель Герман Греф. С моей точки зрения, приватизация «Сбербанка» – это плохая идея. Финансовая система России должна находиться под государственным контролем. Да и дивиденды в казну не будут лишними.

Мое мнение, что система страхования вкладов изжила себя. Надо вернуться к старой модели, при которой вклады в «Сбербанке» полностью гарантированы государством и лучше по белорусской модели – в валюте вклада. При этом гарантии в частных банках отменяются. Вкладчики, как, например, и держатели облигаций или векселей действуют на свой страх риск. Надеюсь, все же обойдется.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»