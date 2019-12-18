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Курсы валют ЦБ РФ на 18 декабря: 62,5831 руб/доллар США и 69,6925 руб/евро

18 декабря 2019
ЦБ РФ с 19 декабря установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 62,5831 руб.
  • 1 евро - 69,6925 руб.
  • 10 китайских юаней - 89,4070 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0505 р. (0,08%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0124 р. (0,02%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1092 р. (0,12%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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