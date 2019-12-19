ИАЦ "Альпари": «Быки» выдохлись, но не сдались

Покупатели на российском фондовом рынке устали. В конце концов, деревья не растут до небес, и рано или поздно ралли должно было упереться в потолок человеческих и покупательских возможностей инвесторов. Внешний фон остается умеренно позитивным, но активы стали слишком дорогими, и перед новым годом мало у кого появляется желание купить втридорога то, что столько не стоит.

Индекс МосБиржи поднялся сегодня к 3019 пунктам. Ориентир роста, пока конъюнктура стабильна, сохраняется прежним, это 3025 пунктов. Индекс РТС подорожал до 1522 пунктам, завтра он способен торговаться с целью роста до 1530 пунктов.

К дивидендной отсечке по бумагам «М.Видео», которая существенно ослабила позиции акций, прибавились и новости об обысках в доме М. Гуцериева. Пресса пишет о том, что следственные мероприятия могут быть связаны с теневой продажей нефти украинским партнерам, но пока это не более чем слухи. Акции «М.Видео» тестировали сегодня двухнедельный минимум на отметке 502 руб., но сохраняют потенциал ослабления еще на 1-2%.

Акции «Россетей» идут вверх, сегодня состоялась результативная атака на 1,4000 руб., новая цель подъема может располагаться около 1,4065.

Рубль нейтрален к вечеру в парах с иностранными валютами. Доллар США консолидируется около 62,46 руб., завтра он останется в границах 62,30-62,85 руб. Евровалюта чуть снижается и торгуется рядом с 69,46 руб. Краткосрочный торговый коридор тут располагается в диапазоне 69,35-69,95 руб. за евро

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»