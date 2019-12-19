ПСБ: Мировые рынки легли в дрейф

Мировые рынки легли в дрейф. До конца текущей недели остается не так много важных событий, который могли способствовать акцентированной динамике ключевых индексов. Вчера для рыночного сантимента интерес представляло голосование в палате представителей США, посвященное импичменту Д. Трампа, которое было поддержано большинством голосов. Тем не менее данное событие было проигнорировано участниками рынков и не оказало влияние на динамику американских фондовых индексов. Учитывая большинство представителей республиканской партии в Сенате, вероятность данного сценария остается крайне низкой.

Для российского рынка центральной темой было голосование в комитете Сената США по иностранным делам по законопроекту новых жестких санкций в отношении России за вмешательство в выборы (DASKA акт), которое было поддержано большинством (17 голосов против 5). При этом дальнейшее его продвижение будет продолжительным, должно последовать одобрение Палаты представителей, Сената и подписано Д. Трампом. Как и в случае с импичментом, санкционные инициативы блокируются республиканским большинством, но по мере приближения к выборам давление на законодателей может возрасти, поэтому в каком-то виде законопроект может быть принят. Санкционные риски ослабли, но в случае обострения отношений России и США, рассмотрение антироссийских инициатив может быт ускорено.

Вчера индекс МосБиржи вновь смог обновить максимум. Сегодня дивидендная отсечка в акциях Лукойла (дивиденд составит 192 руб./акция), что приведет к снижению индекса МосБиржи в пределах 0,3-0,4% в начале торгов. В целом, мы считаем, что сегодня индекс будет торговать в середине диапазона 3000-3030 пунктов. Из корпоративных событий отметим рассмотрение долгосрочной программы развития Роснефти.

Роман Антонов

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк