ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD, продавцы готовы к наступлению

В среду, 18 декабря, торги по евро завершились снижением. По итогам дня пара снизилась на 36 пунктов (4 знака). Движение «в южном» направлении было дерганным, тем не менее, продавцы смогли понизить курс до 1,1111. Минимум 1,1102 от 13 декабря не принижен. Техническая картина на стороне продавцов. Цена по итогам дня упала, но не дошла до расчетной цели 1,1090/95. Рост остановился вблизи минимума от 13 декабря, когда евро дорожал до 1,1199.

На торгах в Азии покупатели вернули курс к трендовой линии, которая вчера выступала поддержкой. Продавцы промедлили по времени, и новость из Австралии на время изменила настроения участников рынка. Драйвером для укрепления «австралийца» и других валют стала публикация данных по занятости. Уровень безработицы в стране снизился в ноябре с 5,3% до 5,2%.

Сегодня, 19 декабря, всплеск волатильности ожидается в 12:30 мск после оглашения решения Банка Англии по процентной ставке в случае, если изменится количество голосующих за снижение и сохранение ставки. Резкие колебания по фунту отразятся на кроссе евро/фунт. Если в это время торги по доллару будут спокойными, то они отразятся на неосновной паре евро/доллар.

Члены палаты представителей США объявили в четверг импичмент президенту страны Дональду Трампу по двум статьям: «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу». Дебаты перед голосованием в Палате представителей продлились более шести часов. Это не значит, что он, Трамп, покинет пост. Верхняя палата Конгресса должна будет признать его виновным.

Большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована. Трамп готов к следующему этапу разбирательств и уверен, что его полностью оправдают. Как вы видели, рынки были очень спокойны относительно решения членов палаты представителей США.

12:30 мск Британия объявит об изменении объёма розничной торговли за ноябрь.

12:30 мск Банк Англии огласит решение по процентной ставке (0,75%), планируемому объему покупок активов (435 млрд фунтов), протокол заседания.

16:30 мск США опубликуют производственный индекс ФРС Филадельфии за декабрь, а также заявят об изменении сальдо платежного баланса за третий квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице.

18:00 мск США сообщат об изменении продаж жилья на вторичном рынке за ноябрь и опубликуют индекс опережающих индикаторов за ноябрь.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»