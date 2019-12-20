ИАЦ "Альпари": Узбекистан стал страной года

Узбекистан стал страной года, по версии британского журнала The Economist. Позитивные изменения начались еще в 2018 году, когда президент Шавкат Мирзиёев инициировал реформы, «которые ускорились за последний год». По мнению The Economist, Узбекистану еще предстоит пройти долгий путь, но в 2019 году «ни одна другая страна не продвинулась так далеко».

В этом году редакция издания рассматривала несколько кандидатов на звание страны годы. Помимо Узбекистана в список попали Новая Зеландия, Северная Македония и Судан. Прогнозы по экономике Узбекистана оптимистичны. В 2020 году ожидается рост на 6%. Прогноз ЕБРР – 5,8%. Опорными точками могут выступить сектор строительства и общая активизация промышленности. Основной слабостью Узбекистана является его зависимость от перечислений трудовых мигрантов из России и других стран. Ситуация со вступлением Узбекистана в Евразийский Союз остается под вопросом. Это не только экономическое, но и политическое решение.

В целом мы согласны с The Economist и как всегда приветствуем либеральные экономические реформы на постсоветском пространстве. Невидимая рука рынка не всегда ласкова, но всегда справедлива. Капитализм, развитие экономики, здоровая жажда наживы – лучшее лекарство от международного терроризма. Это прекрасно демонстрируют Казахстан и Азербайджан. Именно с этих стран следует брать пример Узбекистану.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»