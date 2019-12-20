Комментарии

АО Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций АО РОСЭКСИМБАНК серии 002Р-01 9 декабря 2019 года успешно завершилось размещение выпуска 10-летних биржевых облигаций АО РОСЭКСИМБАНК серии 002Р-01 в объеме 10 млрд рублей с офертой через 4 года по ставке купона 6,90% годовых – минимальной среди рублевых заимствований АО РОСЭКСИМБАНК на публичном долговом рынке.



Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 11 декабря 2019 года. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 6,85%-6,95% годовых. В ходе букбилдинга ориентир по ставке купона был понижен до 6,85%-6,90% годовых. По итогам сбора книги заявок финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 6,90% годовых.



Совокупный объем спроса в книге превысил 15 млрд рублей. Интерес к размещению проявили крупные институциональные инвесторы, банки, а также физические лица.



Организатором размещения выступил АО Россельхозбанк совместно с Банк ГПБ (АО), АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Совкомбанк» и Банк «ВБРР» (АО). Агентом по размещению выступил Банк ГПБ (АО).

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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