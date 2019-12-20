Комментарии

ПСБ: Консенсус на рынке ожидает восстановления темпов экономического роста в следующем году

20 декабря 2019

В преддверии рождественских праздников на мировых рынках преобладает умеренный оптимизм. После насыщенной прошлой недели, наполненной последними для этого года заседаниями ФРС, ЕЦБ, выборами в Британии и. конечно, новостями относительно торговых переговоров США-Китай текущая неделя выглядит с точки зрения новостного фона гораздо менее ярко. Развитие темы импичмента в Штатах полностью проигнорировано рынками (есть практически 100%-ная уверенность в том, что в Сенате инициатива будет отклонена), различные финансовые институты продолжают представлять свои экономические прогнозы на следующий год, и общий консенсус предполагает, что в следующем году мировая экономика может немного ускориться. В контексте этого обратим, например, внимание на представленный накануне прогноз IHS Markit, предполагающий, что по итогам 2020 г. американская экономика вырастет на 2,2%, и прогнозы UBS и Oxford Economics, в которых ожидания по темпам роста китайской экономики на следующий год пересмотрены с 5,7% до 6%.

Мы все же пока не готовы в полной мере разделить оптимистичные ожидания по восстановлению темпов мирового экономического роста в следующем году, и, на наш взгляд, общий объем рисков вкупе с ограниченными свободными ресурсами для продолжения роста (как незадействованными мощностями, так и трудовыми ресурсами) может продолжать оказывать давление на темпы роста экономики, тем не менее, последние торговые сессии на рынках проходят в режиме умеренного предновогоднего ралли.

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги умеренным снижением на 0,5% по индексу МосБиржи, но большая часть этого снижения была обусловлена дивидендной отсечкой в акциях Лукойла. По индексу Мосбиржи сегодня продолжаем ориентироваться на диапазон 3000-3030 пунктов. Основные корпоративные события этого декабря на российском рынке уже состоялись, но из оставшихся отметим, что 24 декабря совет директоров Газпрома должен утвердить новую дивидендную политику, а 26-27 декабря состоятся дивидендные отсечки в акциях ГМК НорНикеля и Татнефти.

Михаил Поддубский
Главный аналитик ПСБ


/ Сибирское Информационное Агентство /
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