ИАЦ «Альпари»: Нефть торгуется с небольшим повышением, рубль на позитиве

В четверг цена нефти продолжила умеренный рост. Торги стартовали вблизи отметки $65,4 за баррель марки Brent. В первой половине дня цена незначительно снизилась до $65,2, откуда развернулась, перейдя к росту. После открытия американской сессии цена достигла $66,0 – нового максимального значения с 17 сентября, хотя к закрытию торгов скорректировалась до $65,7, завершив день в небольшом плюсе. Рост котировок черного золота происходит благодаря падению запасов в США и сокращению добычи ведущими производителями. Утром пятницы нефть торговалась с незначительным повышением, вблизи $65,8 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $65,1-66,4 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $62,5-68,7. Сегодня выйдет отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Напомним, что неделей ранее их число выросло на четыре единицы, до 667 штук.

Основные европейские рынки в четверг закрылись разнонаправленно. Американские рынки росли, обновляя исторические максимумы. Российский рынок, после недавнего ралли, напротив скорректировался. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,51%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля снизился меньше, на 0,20%. Среди лидеров снижения – активы Михаила Гуцериева, «САФМАР» (-4,14%) и «РуссНефть» (-4,29%). Американский индекс Dow 30 при этом вырос на 0,49%. Утром пятницы большинство площадок стран АТР умеренно снижалось на 0,2-0,3%. Исключением был гонконгский Hang Seng, который прибавлял около 0,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3211 п., на 0,03% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Незначительный рост нефтяных котировок и умеренное снижение азиатских рынков не дают четких ориентиров перед открытием рынка российских акций, торги начнутся нейтрально. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2980-3040 пунктов, по индексу РТС — 1505-1535 пунктов.

В отличие от акций рубль в четверг укрепился. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 62,4050 руб. (-26 коп.), а европейская валюта снизилась до 69,4125 руб. (-22,25 коп.), обновив минимумы с февраля 2018 года. Благодаря тому, что утром нефть торгуется с небольшим повышением к уровням вчерашнего закрытия, мы ожидаем умеренно-позитивного начала торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 61,8-63,0 руб., для европейской валюты — 68,7-70,1 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»