ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD, длительная консолидация на руку продавцам

В четверг, 19 декабря, торги по евро против доллара США завершились повышением на семь пунктов (четыре знака). «Британец» растерял всю прибыль с парламентских выборов, когда выиграли консерваторы. Евро от ослабления сдержал пятидневный рост кросс пары евро/фунт. Инвесторы опасаются, что соглашение по торговле с ЕС не будет достигнуто до крайнего срока (декабрь 2020 г.). Лучшие результаты вчера показал австралийский доллар, который подорожал на сильных данных по занятости в Австралии.

В четверг курс евро снижался до 1,1107. Продавцы обновили минимум среды, но не смогли пройти минимум 1,1102 от 13 декабря. Цена по итогам дня упала, но не дошла до расчетной цели 1,1090/95. Евро от ослабления сдержал пятидневный рост кросс-пары евро/фунт на фоне обвала британского фунта.

Текущий курс 1,1115. В зоне 1,1100-1,1110 образовалась поддержка. Думаю, там нормально накопилось стопов.

На пятницу у меня по евро по-прежнему получается ослабление, по фунту укрепление. Нужно следить за кроссами. Британская статистика может выступить триггером для резких ценовых колебаний в парах GBP/USD и EUR/USD. На сегодня две цели: 1,1095 и 1,1080. Сценарии отменятся при закрытии часовой свечи выше 1,1155.

10:00 мск Германия опубликует индекс уверенности потребителей от GfK за январь.

12:00 мск еврозона заявит об изменении сальдо платежного баланса ЕЦБ за октябрь.

12:30 мск Британия опубликует сальдо платежного баланса, индекс ВВП и объема инвестиций за третий квартал, а также чистого объема заемных средств государственного сектора и одобренных заявок на ипотечные кредиты за ноябрь.

15:00 мск в Британии выйдет ежеквартальный бюллетень Банка Англии.

16:30 мск Канада сообщит об изменении объема розничных продаж за октябрь и выпустит индекс цен на новое жилье за октябрь. США объявят об изменении объема ВВП за третий квартал.

18:00 мск США выпустят основной индекс расходов на личное потребление за ноябрь, и сообщат об изменении личных доходов и расходов за ноябрь. В это же время выйдет индекс настроений потребителей от Университета Мичигана за декабрь.

21:00 мск Baker Hughes представит данные по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»