Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 декабря: 2 964,0300 руб/1 г золота и 34,1700/1 г серебра ЦБ РФ с 20 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 964,0300 руб.

1 грамм серебра - 34,1700 руб.

1 грамм платины - 1 863,5800 руб.

1 грамм палладия - 3 871,8999 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 11,6499 р. (0,39%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1600 р. (0,47%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,6700 р. (0,41%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,5099 р. (0,60%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



