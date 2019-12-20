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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 декабря: 2 964,0300 руб/1 г золота и 34,1700/1 г серебра

20 декабря 2019
ЦБ РФ с 20 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 964,0300 руб.
  • 1 грамм серебра - 34,1700 руб.
  • 1 грамм платины - 1 863,5800 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 871,8999 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 11,6499 р. (0,39%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1600 р. (0,47%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,6700 р. (0,41%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,5099 р. (0,60%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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