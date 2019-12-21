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Курсы валют ЦБ РФ на 21 декабря: 62,4071 руб/доллар США и 69,3780 руб/евро

21 декабря 2019
ЦБ РФ с 21 декабря установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 62,4071 руб.
  • 1 евро - 69,3780 руб.
  • 10 китайских юаней - 89,0030 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1212 р. (0,19%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2097 р. (0,30%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2250 р. (0,25%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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