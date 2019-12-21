Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 декабря: 2 963,3000 руб/1 г золота и 33,9900/1 г серебра
21 декабря 2019
ЦБ РФ с 21 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 963,3000 руб.
- 1 грамм серебра - 33,9900 руб.
- 1 грамм платины - 1 867,9900 руб.
- 1 грамм палладия - 3 890,4700 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,7300 р. (0,02%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1800 р. (0,53%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
4,4100 р. (0,24%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
18,5701 р. (0,48%).
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