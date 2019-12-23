ИАЦ "Альпари": Индекс МосБиржи проведет торги в интервале 3000-3030 пунктов

Сегодня, 20 декабря, российский фондовый рынок открылся небольшим ростом, который продолжается и в настоящий момент. Так, индекс МосБиржи растёт на 0,18%, а индекс РТС подрастает немного больше, на 0,23%. По нашему прогнозу, индекс МосБиржи проведёт торговый день в интервале 3000-3030 пунктов, а индекс РТС — в коридоре 1510-1530 пунктов.

Растут сегодня преимущественно акции второго и третьего эшелонов. Лидируют в росте бумаги инвестиционного фонда «САФМАР», рекордно дорожающие на 6,9%, также в лидерах сегодня акции торговой сети «Магнит» (+1,8%) «Яндекса» (+1,73%) и «РусГидро» (+1,56%).

Хуже рынка чувствует себя сегодня электроэнергетика, за исключением растущей «РусГидро»: минусуют акции «ОГК-2» (-3,71%), «Мосэнерго» (-2,48%); также в противовес рынку довольно сильно снижаются акции недавнего лидера роста «М.Видео» (-2%).

Рубль с утра начал укрепляться по отношению к доллару и евро, сейчас рубль дорожает к доллару на 0,1%, по отношению к евро российская нацвалюта растёт на 0,14%. Доллар и евро, обновляя годовые минимумы, неумолимо приближаются к уровням в 62 руб. за доллар и 69 руб. за евро.

Сегодня в топе экономических новостей всего мира имя «Бонзон» (не путать с бозоном Хиггса, да и большой андронный коллайдер тут не при чём). Речь идёт о том, что управляющий активами швейцарского банка Julius Baer Ив Бонзон выступил с оригинальным прогнозом, предсказав, что ближайшие десять лет для мировой экономики могут стать эпохой так называемых «вертолётных денег».

Термин «вертолётные деньги» принадлежит знаменитому экономисту XX века, нобелевскому лауреату Милтону Фридману, который ещё в 60-е годы прошлого века предположил, что государство для стимулирования потребительского спроса может начать «разбрасывать деньги с вертолёта», то есть осуществлять прямые денежные выплаты из бюджета домохозяйствам для целей борьбы с дефляцией, а также стимулирования потребительского спроса и роста промышленного производства.

Предположение Фридмана в прошлом веке считалось исключительно абстрактной научной гипотезой, но в XXI веке о практическом применении концепции «вертолётных денег» впервые заговорил бывший глава ФРС США Бен Бернанке, по мнению которого, эффективным способом борьбы с угрожающей развитым странам мира дефляцией могла бы стать эмиссия денег центральными банками при одновременном сокращении правительствами налогов.

Результатом могли бы стать, по мнению бывшего главы Федрезерва, умеренный рост инфляции и одновременный рост производства, но предложения Бернанке остались исключительно в теории. А сегодня упомянутый выше экономист Ив Бонзон предлагает более радикальные меры по борьбе с дефляцией, чем Бернанке, а именно – денежную эмиссию, сопровождаемую так называемым «отрицательным налогообложением», то есть одноразовую выплату государством всем гражданам некоей суммы денег, независимо от дохода гражданина.

Попросту говоря, речь идёт об одноразовом применении модной сейчас теории «безусловного базового дохода» и замену этими радикальными мерами политики количественного смягчения и отрицательных процентных ставок, которые себя не оправдали как эффективные стимулы для экономического роста, а единовременные выплаты, по мнению Бонзона, могут заставить население тратить больше, что будет увеличивать и инфляцию, и одновременно потребительский спрос.

Напомним, что в России похожие предложения ещё несколько лет назад озвучивал кандидат в президенты России Борис Титов и его команда экономистов. Ещё раньше похожие идеи можно было встретить в публикациях Сергея Глазьева. Мы не исключаем, что в развитых странах Запада, причем, возможно, в первую очередь в Швейцарии, такие идеи могут найти практическое применение, и это может обеспечить как минимум краткосрочное позитивное воздействие на экономический рост и инфляцию.

Однако вряд ли эта идея будет применяться в России, так как и правительство, и ЦБ РФ во главу угла ставят контроль над инфляцией, а не борьбу с дефляцией. В настоящий момент это выглядит логичным, поскольку бюджетные доходы России всё ещё слишком зависимы от цен на углеводороды, и при их неожиданном обвале обесценится рубль и подскочит вверх инфляция, а денежная эмиссия либо большие единовременные выплаты из бюджета только разгонят инфляцию, которая, в свою очередь обесценит и эти выплаты, и доходы предприятий, работающих на внутренний рынок.

Можно также отметить, что практиковавшиеся ранее одноразовые выплаты пенсионерам и бюджетникам оказывали положительное воздействие на российскую экономику только краткосрочно. Но если в дальнейшем национальные проекты принесут желаемый эффект, и Россия перестанет так сильно зависеть от экспорта углеводородов, то не исключено, что идея Бонзона в той или иной модификации может найти применение и в нашей стране. В любом случае это вопрос не сегодняшнего дня.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»