Комментарии

ИАЦ "Альпари": Единая валюта пробила поддержку 1,1110

23 декабря 2019

На торгах в Европе основные валюты продолжают показывать смешанную динамику. «Британец» вышел в плюс после пятидневного падения.  Все кроссы на стороне фунта, но из-за отсутствия новостей процесс восстановления очень медленный.

Индекс ВВП за третий квартал в Великобритании оказался выше прогноза. Данные по доверию потребителей Германии от Gfk за январь отразили падение до 9,6 против 9,8 по прогнозам и 9,7 ранее.

Пара EUR/USD торговалась в диапазоне 35 пунктов. За счет кроссов покупатели успешно защищали зону поддержки 1,1110, чтобы сохранить краткосрочный восходящий тренд от 1,0981 (29 ноября) на часовом ТФ. Как только большинство кроссов перешли в «красную» зону, уровень был пробит. Продавцы под 1,1110 зацепили защитные стопы по длинным позициям покупателей. Цена провалилась до уровня 1,1090.

Технически до 1,1075 все свободно. Достаточно приложить немного усилий и цель будет достигнута. Уровень 1,1075 является промежуточным уровнем. Около него нужно смотреть, как поведут себя покупатели. Если продавцы окажутся сильнее, то не избежать падения пары евро/доллар до 1,1037.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Ипотека: тренды изменились
Ипотечные ставки упали до рекордного минимума
ЦБ предлагает ужесточить условия выдачи ипотеки
Ставки по ипотеке падают, а объемы выдачи не растут. В чем дело?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги