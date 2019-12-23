ИАЦ "Альпари": Единая валюта пробила поддержку 1,1110

На торгах в Европе основные валюты продолжают показывать смешанную динамику. «Британец» вышел в плюс после пятидневного падения. Все кроссы на стороне фунта, но из-за отсутствия новостей процесс восстановления очень медленный.

Индекс ВВП за третий квартал в Великобритании оказался выше прогноза. Данные по доверию потребителей Германии от Gfk за январь отразили падение до 9,6 против 9,8 по прогнозам и 9,7 ранее.

Пара EUR/USD торговалась в диапазоне 35 пунктов. За счет кроссов покупатели успешно защищали зону поддержки 1,1110, чтобы сохранить краткосрочный восходящий тренд от 1,0981 (29 ноября) на часовом ТФ. Как только большинство кроссов перешли в «красную» зону, уровень был пробит. Продавцы под 1,1110 зацепили защитные стопы по длинным позициям покупателей. Цена провалилась до уровня 1,1090.

Технически до 1,1075 все свободно. Достаточно приложить немного усилий и цель будет достигнута. Уровень 1,1075 является промежуточным уровнем. Около него нужно смотреть, как поведут себя покупатели. Если продавцы окажутся сильнее, то не избежать падения пары евро/доллар до 1,1037.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»