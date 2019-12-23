ИАЦ "Альпари": Новогоднее ралли вернулось на рынки

Российский фондовый рынок в пятницу вернулся к повышению, причем инвесторов нисколько не пугают ни приближающиеся выходные, ни время спада биржевой активности. Следующая неделя будет практически пустой с точки зрения экономических событий — конец года, как-никак, но сейчас это никого не тормозит.

Индекс МосБиржи вернулся в область 3014 пунктов. Фиксировать прибыль пока инвесторы не торопятся, и сохраняется шанс на подъем к 3025 пунктам. Индекс РТС вырос до 1527 пунктов и способен продолжить восхождение вплоть до 1535 пунктов.

Глобальный аппетит к риску — как будто года для этого было недостаточно — помог рублю укрепиться в паре с долларом до максимумов 13 месяцев, области 62,18 руб. Больше всего сейчас интересно, пробьет ли «гринбек» 62,00 вниз, и где закончит год. Вероятность ухода ниже 62,00 действительно есть, но стоит помнить, что настолько крепкий и дорогой рубль — это реальная опасность для внутреннего производителя. Евро к вечеру спустился к новым минимумам в паре с «россиянином» и торгуется около 68,89. За этот год евровалюта «похудела» более чем на 14% к рублю, и думается, что это еще не предел.

Акции «Газпрома» сегодня фигурируют среди лидеров роста на фоне положительных новостей о подписании нового транзитного соглашения с Украиной. Акции поднялись к 255,40 руб., но для выхода из «боковика» этого недостаточно.

Бумаги «М.Видео» продолжают практически свободное падение и уже ушли к минимуму месяца, отдав весь свой феноменальный декабрьский прирост. Бумага может «зависнуть» около 500 руб., но пока негатива тут слишком много — обыски у Гуцериева напомнили рынку о том, каким неустойчивым на самом деле является весь российский бизнес.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»