ИАЦ "Альпари" - Валютная пара EUR/USD: для коррекции не хватает обновления минимума

В пятницу пара евро/доллар упала на 45 пунктов (0,4%), до 1,1075 на фоне общего укрепления доллара США и снижения пары евро/фунт. Пятничные данные показали, что рост экономики США ускорился в третьем квартале и есть признаки того, что экономика сохранит темпы роста в четвертом квартале. Валовой внутренний продукт увеличился на 2,1% в годовом исчислении.

Министерство торговли представило отчет по доходам и расходам. В ноябре личные доходы выросли на 0,5% после повышения на пересмотренные 0,1% в октябре (прогноз был 0,3%). Личные расходы выросли на 0,4% после повышения на 0,3% в октябре (показатель совпал с прогнозом).

Ожидания с ослаблением евро полностью оправдались. Цена снизилась до 1,1069. После длительной консолидации продавцы смогли завалить цену. Падение ускорилось после пробоя поддержки 1,1110 и остановилось на нижней линии нисходящего канала. Рискну на сегодня рассмотреть падение до 1,1043 с отскоком на 1,1090. Сейчас цена консолидируется и не хватает еще одной нисходящей волны для восходящей коррекции.

Хочу также напомнить, что во вторник биржи работают по укороченному графику. Их работа возобновится в четверг. Сейчас перед Рождеством на рынке низкая ликвидность, поэтому возможны непредсказуемые колебания в любом направлении без фундаментальных и технических причин.

В 16:30 мск в Канаде выйдет индекс ВВП за октябрь. Ожидается, что показатели совпадут с прогнозом (0,1% м/м, 1,6% г/г). Отчет интересен трейдерам, торгующим канадским долларом. На другие валюты ВВП Канады не оказывает влияния. Средняя реакция рынка составляет +/-30 пунктов.

В 16:30 мск США сообщат об изменении объема заказов на товары длительного пользования за ноябрь. Ожидается снижение объема до 0,6% м/м с 1,5% м/м. Показатель важный и перед праздниками способен оказать влияние на основные пары. Он является опережающим индикатором производственных трендов, а также инвестиционной активности. Колебания зависят от отклонения фактического значения от ожиданий. В среднем движение составляет 15-30 пунктов (четыре знака), иногда больше 50 пунктов.

В 18:00 мск США опубликуют данные по объему продаж жилья на первичном рынке за ноябрь. Важность этого индикатора состоит в том, что он демонстрирует не только спрос на дома, но и общее состояние экономики. Люди покупают дом, когда оценивают свое финансовое положение весьма комфортно и уверенно.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»