ПСБ: Настроения на мировых рынках остаются позитивными

Настроения на мировых рынках остаются позитивными. Во-первых, сантимент поддержали неплохие данные по экономике США: третья оценка ВВП совпала с ожиданиями (в аннуализированном выражении рост на 2,1%), доходы потребителей в ноябре увеличились на 0,5% м/м, расходы на 0,4% м/м. На этом фоне индекс S&P 500 вновь переписал исторические максимумы, с начала года рост индекса составил 28,5%. Во-вторых, заявления официальных китайских и американских представителей убеждают инвесторов в «очень скором» подписании первой фазы торгового соглашения, которое может состояться в начале января. В частности, об этом в субботу в ходе своего выступления высказался президент Д. Трамп. В свою очередь Китай объявил о снижении с 1 января импортных пошлин на ряд товаров среди которых замороженная свинина, фармацевтическая продукция, бумажные изделия и некоторые высокотехнологичные комплектующие. Это никак не связано с торговым противостоянием и должно рассматриваться как выполнение обязательств страны перед США по движение к повышению своей открытости.

Учитывая рождественские праздники, текущая неделя будет отмечена низкой торговой активностью. С точки зрения макроэкономической статистики интерес представляют данные по заказам длительного пользования в США, которые выйдут во вторник, и прибыли пром. предприятий КНР за ноябрь (пятница).

Индекс МосБиржи на внешнем оптимизме в пятницу смог вернуться к росту. Сегодня в центре внимания сообщения о прекращении прокладки труб одним из подрядчиков «Северного потока – 2» из-за санкций США. Однако, учитывая поддержку Газпрома со стороны Германии и небольшую протяженность (осталось проложить 50 км. труб) это не должно стать существенным препятствием для реализации проекта. Из корпоративных событий предстоящей недели отметим заседание 24 декабря совета директоров Газпрома, где будет обсуждаться инвестиционная программа и дивидендная политика, а также дивидендные отсечки в Норникеле 26 декабря (604,09 руб./акция) и Татнефти 27 декабря (24,36 руб./акция). Сегодня по индексу МосБиржи продолжаем ориентироваться на диапазон 3000-3030 пунктов.



Роман Антонов

Главный аналитик

ПАО "Промсвязьбанк"