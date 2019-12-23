ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи — в интервале 3000-3050 пунктов.

За неделю с 16 по 20 декабря темпы роста российского фондового рынка немного замедлились, хотя настроения на рост всё равно сохранялись. Индекс МосБиржи вырос на 0,64%, до 3015,93 пункта, а индекс РТС поднялся на 1,5%, до 1523,77 пункта. Индекс Московской биржи преодолел на прошлой неделе отметку в 3000 пунктов и закрепился выше этого уровня, находясь на максимумах с начала года.

Нефть марки Brent за неделю подорожала на 1,5%, до $65,17 за баррель, хотя в течение недели цена повышалась даже до $66 за баррель. Оптимизм на мировых фондовых и сырьевых рынках вызван достижением компромисса по вопросу о таможенных пошлинах между США и Китаем и ожиданием подписания первой фазы торговой сделки двух великих держав. Однако на российских нефтяных акциях, за исключением обыкновенных акций «Сургутнефтегаза», этот рост нефтяного рынка отразился не сильно.

А основным лидером роста прошлой недели стали акции алюминиевого гиганта «Русал», подорожавшие на 6,6% до 30,7 руб. Цены на алюминий на бирже выросли за неделю на 0,14%, до $1765 за тонну, что позитивно повлияло на курс акций «Русала». Однако не исключено, что рост был также связан с ожиданиями возобновления выплаты дивидендов. Так называемая «ковенантная долговая нагрузка» у компании в третьем квартале 2019 года, согласно отчётности эмитента по МСФО, снизилась до двух, а эмитент ранее объявлял, что если этот показатель упадёт ниже трех, то выплаты дивидендов, которые ранее временно прекращались из-за санкций и высокой задолженности, могут возобновиться. Наша целевая цена по акциям «Русала» составляет 32 руб., рекомендуем «держать» бумаги.

Лидером снижения за неделю стали ранее сильно выросшие акции «М.Видео», которые на растущем рынке обвалились за неделю на 14,7%, до 499 руб. за акцию. По всей видимости, причиной падения стало закрытие на прошлой неделе реестра акционеров компании для получения дивидендов. Похоже, что все, кто хотел купить эти бумаги, уже сделали это. Но чем дешевле акция, тем сильнее потенциал для будущего роста. Наша целевая цена акции «М.Видео» составляет 630 руб., и мы рекомендуем «покупать» эти акции в годовом горизонте.

На эту неделю мы прогнозируем индекс РТС в рамках 1510-1560 пунктов, а индекс МосБиржи — в интервале 3000-3050 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»